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Bakan'dan'Sedat Peker' sorusuna tepki: Şov yapıyorsun!

Ağabeyi FETÖ'den ihraç olan AA muhabirinin sorusuna yanıt veren Bakan Varank "Sen belli ki show yapıyorsun" dedi
 21 Mayıs 2021 20:33
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nde basın toplantısı düzenledi.

Abisi FETÖ'den ihraç edilen bir Anadolu Ajansı muhabiri, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını iki bakana sordu ve "Şuan bir maskeli balo var. 3,5 yaşımdaki çocuğun yüzüne bakamıyorum" dedi.

Bakan Varank ise muhabire şu yanıtı verdi:

* Bence sen şu anda bir maskeli balo yapıyorsun. 3,5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularla ilişkili olabileceğine ben inanmıyorum. Sen şov yapmak istemişsin ben sana cevabını vereyim.

* AK Parti iktidarının en önemli özelliği Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle, herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değil.

* Dolayısıyla birtakım gayri ciddi insanların yasal olmayan işlere bulaştığı kamuoyunda herkes tarafından bilinen insanların açıklamalarını dikkate alıp, eğer Türkiye Cumhuriyeti devletinin bakanlarının resmi açıklamalarını dikkate almıyorsanız bence orada bir problem var demektir.

* Biz, gerek terörle mücadelede, gerek illegal yapılarla mücadelede gerçekten başarılı bir hükümetiz./p
Memurlar.Net
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