'Peker, FETÖ firarilerinin iddialarını yayıyor'

Suç örgütü lideri Sedat Peker, kaçak olarak yaşadığı Birleşik Arap Emirliklerinde video yayınlamaya devam ediyor.

Peker ilk olarak Mehmet Ağar'ın oğlu'nun bir gazeteciyi öldürdüğünü iddia etmiş, bu iddiası hem Jandarma hem de Emniyet tarafından yalanlanmıştı. Peker son videosunda ise bu kez Binali Yıldırım'ım oğlu'nun uyuşturucu işinde olduğunu iddia etmişti.

Sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşan gazeteci Emre Eciş, iddiaların Sedat Peker'e ait olmadığını, bu iddiaların daha önce FETÖ firarileri tarafından gündeme getirildiğini ancak kimse tarafından dikkate alınmadığı için bu kez de Sedat Peker tarafından dolaşıma sokulduğunu belirtti.

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'la ilgili ilk iddia FETÖ'nün sosyal medya hesabı jurnall tarafından 1 Ocak 2021 tarihinde yayımlanmış, FETÖ firarisi Said Sefa da 6 Ocak 2020 tarihinde bu konuyu ele almış.

Yeldana Kahırman ile ilgili iddialar ise ilk olarak PKK'lı bir muhabir tarafından 27 Mart 2019 tarihinde dolaşıma sokulmuştu.

Diğer taraftan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından finanse edilen Ahval Haber sitesi 24 saat içinde 33 tane Sedat Peker twiti attı.