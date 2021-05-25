Bahçeli: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, Sedat Peker'in videolarıyla başlayan tartışmalar hakkında ilk kez ve net konuştu. Bahçeli, "İçişleri Bakanı yalnız değildir, yaşananlar karşısında sessiz kalmak bu kiralık çevrelere destek vermektir" dedi. Bahçeli, sadece Süleyman Soylu'ya değil, eski başbakan Binali Yıldırım'a da destek verdi .

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

''Türkiye'yi yakın markaja alarak karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara, fırsat kollayanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz, buyur edemeyiz, göz yumamayız."

AKŞENER'İN RİZE ZİYARETİ

Asıl bizi düşündüren İP'in Başkanı tarafından üstlenilen provokatörlük rolüdür. Geçen haftaki grup konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nı katil Netanyahu'ya benzeten ve siyonizme gülücükler saçan bu şahsın, birkaç gün sonra Rize'yi ziyaret ederek müessif olaylara sebebiyet vermesi çok yönlü incelenmeli ve mercek altına yatırılmalıdır.

Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'yi ziyareti anlaşılıyor ki baştan aşağı olay çıkarmak üzere planlanmıştır.

Türkiye'nin önünü kesmek için yarış halinde olanlarla karar ve irade organlarına ambargo koymak maksadıyla algı düzenekleri kuranlar, herkes bilsin ki el ele vermişler, yıkım ittifakı'nın potasında birleşmişlerdir. Tekraren uyarıyorum, oyun büyüktür, kirlidir, karanlıktır.

SİYASETTE SEDAT PEKER TARTIŞMASI

İçişleri Bakanı yalnız değildir, yaşananlar karşısında sessiz kalmak bu kiralık çevrelere destek vermektir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek.

Binali Yıldırım'ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirmek müfteriliktir (iftiracılık).

Türkiye sosyal medya iftiralarını ile ele geçirilemez. Türkiye'nin gündemi video kayıtları ile rehin alınamaz. Son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan melun iftiraların Türkiye aleyhine icra edilen bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınması bize göre mümkün değildir.

Her nifak ve dedikoduya can havliyle saldıran CHP yönetiminin siyaseti arazdır, marazdır, ayıplıdır, ahlaksızdır. Tamı tamamına çukur siyasetidir.

- Bugüne kadar akıntıya kapılıp, onun bunun dolduruşuna gelerek siyaset yapmadık. Bundan sonra da yapmamızı kimse beklememelidir. Dibi görünmeyeden sudan su içmedik, hele hele korkuya hiç rehin düşmedik. Samanlıkta olmayan iğneyi arayanlarla, lafla peynir gemisi yürütme gayretindeki şaşkınları ciddiye almadan onları ipin üzerinde yürüyen cambazlarla baş başa bıraktık. Karanlık operasyonların hedefi haline getirmek için uğraşanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz. Göz yumamayız.

- Açık seçik görüyoruz ki Türkiye'nin çevresindeki sisli ve sinsi kuşatma sertleşmektedir. Emel sahipleri kartlarını açık oynamaktadır.

- Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiyemizdir. Hedef milli birlik ve huzur ortamımızdır. Kale duvarlarımızı yıkmak maksadıyla sinerjisini ve sistemsel enerjisini Türkiye düşmanlığından alan bir tezgah kurulmuştur.

- CHP bu pis senaryonun alt yüklecisi, üst figüranıdır. 6 ay içinde başka bir Türkiye görüleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu kaosun bekçisi, krizin çeşnicisi konumundadır. HDP ise tetikte bekleyen fitnedir. Asıl bizi düşündüren, İP'in başkanının üstlendiği provokatörlük rolüdür. Siyonizme gülücükler saçan bu şahsın, Rize'nin ilçeleri İkizdere ve Çayeli ilçelerini ziyaret ederek olaylara sebebiyet vermesi, mercek altına alınmalıdır. Nasıl bir oyunun sahnelenmeye çalışıldığı fark edilecektir. İP Başkanı'nın bile bile, inadına yapar gibi, sanki toplumsal huzursuzluğun fitilini tutuşturmak için Rize'ye gitmesi yalnızca öngörüsüzlükle izah edilemez. Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'ye ziyareti anlaşılıyor ki baştan ayağa olay çıkarmak için tasarlanmıştır.

- Türkiye haksızlıkların karşısındadır, küresel emperyalizmin tam olarak karşı kutbundadır. Devleşmiş millet iradesi çözülmek ve dağıtılmak istenmektedir. Mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan iftiraların, bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınması bize göre mümkün değildir. Terörle mücadele kahramanca devam ederken, vatan savunması tehditlerin doğduğu alanlarda cesaretle yapılırken, bu mücadelenin içinde yer alan devlet adamların itibarsızlaştırılma çabaları

- Kimse aklımızla alay etmesin, biz her şeyin farkındayız. Devletin hükmü şahsiyetini, milletin kutlu varlığını uçuruma çekmek üzere ifa edilen şirret kampanyayı görüyor ve takip ediyoruz.

- Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir. Hiç kimse TSK'nın onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. TSK'nın ve İçişleri Bakanı'nın yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum. Konu irademizin korunmasıdır. Konu devletimizin saygınlığı ve bekasıdır. Herkes yerini yurdunu bilmek zorundadır. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz. Sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez. Sayın Binali Yıldırım'ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak, uyuşturucu ticareti ile ilişkilendirmek müfteriliktir.

- Seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için faal halde olanlara bedeli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecektir. Biden lobisinin zehir ve zillet saçan niyetleri Türkiye Cumhuriyeti'ni düşüremeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır. Biden'ın muhalefeti pışpışlayıp Cumhur İttifakı'nı hedef alması sonu hüsran olacak bir maceraya atılmaktır. İktidar ruhsatını ABD değil, kovboylar değil, güç odakları değil büyük Türk milleti vermektedir.