EGM Yardımcısı: Toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız
|28 Mayıs 2021 08:03
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Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Koruma polisimi sen vermedin mi?" iddiasının ardından, Soylu katıldığı bir televizyon programında dosyanın kendisinin üzerinde 'Demokles'in Kılıcı' gibi sallandırıldığını belirtti.
Sedat Peker'e özel polis koruması verilmesiyle ilgili olarak ise Soylu, "16
Ocak 2015'te DHKP-C tehdidi ile kendisine koruma veriliyor. Şimdi esas iş bundan
sonra. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu müdür de Mustafa
Çalışkan. Nurettin Demir Kadıköy Emniyet Müdürü. Özgür Taşdemir emniyet müdürü
ihraç edildi. En irtibatlı olduğu kişi Sedat Peker. 2015 yılında sanal bir tehditle
Nurettin Demir kardeşinden kalan DHKP-C mirasıyla bir kurgu yapar ve koruma
verilir" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Mustafa Çalışkan'a
yönelik soruşturma başlatılacağı ve açığa alınacağı iddia edildi.
Soylu'nun suçladığı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'a yaptığı açıklamada, Soylu'nun hakkındaki iddialarına ilişkin, "Allah'a sığınıyorum" dedi.
"Açığa alınmayı bekliyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise Çalışkan, "Türkiye'deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye'de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim" dedi.
"Soylu'nun açıklamaları sizde herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor mu?" sorusuna ise Çalışkan, "Bence toplum rahatsız. Benim rahatsız olmam çok da önemli değil" ifadelerini kullandı.
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