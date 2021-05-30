Metin Kıratlı 2015 yılında da FETÖ'nün hedefindeydi
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in son videoda hedefine koyduğu ve Suriye'de Nusra'ya silah sağlamakla suçladığı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı 2015 yılında da FETÖ'nün hedefindeydi.
|30 Mayıs 2021 15:38
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Suç örgütü lideri Sedat Peker FETÖ iddialarını yeniymiş gibi dile getirmeye devam ediyor.
Türkiye'nin, Suriye'de terör örgütlerine silah yardımı gönderdiği FETÖ tarafından, 2014 yılı MİT tırları baskınından bu yana gündeme getiriliyor.
Peker bugünkü videosunda da FETÖ'nün iddialarını tekrarladı ve olayların odağında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın olduğunu iddia etti. Kıratlı uzun süredir FETÖ'nün hedefinde.
İşte gazeteci Emre Eciş'in paylaşımları
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