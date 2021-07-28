ÖSYM, 2021 YKS sonuçlarını açıkladı
ÖSYM, 2021 YKS sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
|28 Temmuz 2021 07:20
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ÖSYM, 2021 YKS sonuçlarını, ilan ettiği tarihten önce "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını duyurdu.
2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Başkan Aygün, adayların tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladıklarını belirtti..
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