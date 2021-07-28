Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
|28 Temmuz 2021 10:02
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.
Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu.
Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun "Görüşleri kendisini bağlar, su gibi temel yaşam hakkının engellenmesi parti politikamızla taban tabana zıttır" demişti.
''YABANCILARDAN 10 KAT FAZLA SU ÜCRETİ ALACAĞIZ''
Bolu Belediye Başkanı Özcan, ''Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Yani Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak'' şeklinde konuşmuştu.Bolu Valisi Ümit'ten, Tanju Özcan'ın ifadelerine yönelik açıklama
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