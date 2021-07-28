Kaza geçiren hastanın yatağa bağlandığı iddiası
|28 Temmuz 2021 21:49
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24 Temmuz Cumartesi günü Mithatpaşa Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada Yılmaz C., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletiyle kaza yaptı. Sol bacağında kırık bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yılmaz C., Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen ve bilinci yerinde olmayan Yılmaz C., iddiaya göre yatağa bağlandı. Hareket etmemesi için eli ve ayağından yatağa bağlanan Yılmaz C.,'nin durumunu gören yakınları duruma tepki gösterdi. Hastalarını eli ve ayağından yatağa bağlı bir şekilde görüntüleyen kardeşi Hülya B. ve eniştesi Fuat B., kaymakamlığa giderek şikayette bulundu.
Görüntülerde kayınbiraderinin durumunu aktaran enişte Fuat B., İzmir'de oturuyoruz. Bayram tatili için Erzurum'a gittik. Kayınbiraderimin kaza yaptığını öğrendik ve geldik. Salihli Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde, cumartesi gece saatlerinden beridir yatıyor ve hiç müdahale edilmemiş. Acı çektiği için ve tepki gösterdiği için de iple yatağa bağlamışlar. Bu durumu kabul etmiyoruz dedi.
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