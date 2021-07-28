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Askeri alanda yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı
Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları, tel örgülerin dışından tutuşturarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı.
|28 Temmuz 2021 22:50
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Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi.
Buradaki otları tutuşturarak kışla içinde yangın çıkaran kişi, kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı ve polise teslim edildi.Askeri birliği kundaklamaya çalışan şüpheliye ev hapsi
Kışladaki itfaiye aracının ve Polatlı Belediyesinin derhal müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.
Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.
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