Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele
|30 Temmuz 2021 23:29
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Konya'daki katliamla alakalı olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Konya'daki olay bir husumetin devamı, 11 yıllık bir olay. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz
Olayın failleri kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecektir.
Bu katliam istismar edilmeye çalışılmaktadır.
Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur.
Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir.
Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır.
İSTANBUL TABİP ODASINDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA
İstanbul Tabip Odası sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak olayı Türk Kürt çatışması olarak yansıtmış ve "Konya'da Kürt bir aileden 7 kişinin öldürüldüğü, evlerinin yakıldığı katliam, kışkırtıcı, ayrıştırıcı nefret dilinin ve cezasızlık politikasının sonucudur. " demişti.
NE OLMUŞTU
Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri ise, 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.
İlk bilgilere göre, evdeki kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ölenlerin isimlerinin Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları olduğu kaydedildi.
Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattıKonya'da silahlı saldırıda 7 kişi öldü; ev ateşe verildi
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