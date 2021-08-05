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237 kişilik personel alımının sonuçları unutuldu mu?

Adalet Bakanlığı başvurularını 5 ay önce aldığı 237 mühendis, tekniker ve teknisyen alımında, mülakata kalacak adayları hala açıklamadı
05 Ağustos 2021 00:02
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237 kişilik personel alımının sonuçları unutuldu mu?

Adalet Bakanlığı 23 Şubat 2021 tarihinde ilana çıkarak 237 sözleşmeli mühendis, tekniker ve teknisyen almak için ilana çıktı.

Adaylar başvurularını 23/02/2021 - 12/03/2021 tarihleri arasında turkiye.gov.tr üzerinden yaptı.

Adalet Bakanlığının bu ilanından sonra ilana çıkılan diğer personel alım ilanlarının sonuçları açıklanmış olmasına rağmen, 237 kişilik alımda hala sözlü sınava alınacak aday listesi açıklanmamıştır. Adayların CİMER üzerinden yaptıkları başvurulara da "çalışmalar devam etmektedir" şeklinde yanıt verilmektedir. Tıklayınız.

Mühendis, tekniker ve teknisyen alımına başvuran adaylar, 5 aya yaklaşan alım sürecinin psikolojik olarak sıkıntı oluşturduğunu, başka kurumların alımlarına da başvuru yapıldığı, geleceklerini planlayabilmek için sözlü sınav sürecinin başlatılmasını talep ediyor.
Memurlar.Net
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