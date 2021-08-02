Elektrik kesintilerine ilişkin Bakanlık'tan açıklama
|02 Ağustos 2021 12:45
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Bakanlığın konuya ilişkin yapmış olduğu açıklama:
BASIN AÇIKLAMASI
Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana gelmiştir. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır.
Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir.
Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır.
Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahalele yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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