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'Yalan haber' diyerek TRT çalışanını yumrukladılar

TRT ekibi ile Milas halkı arasında gerginlik yaşandı.
02 Ağustos 2021 15:49
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Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınları herkesin yüreğini yakarken Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesinde TRT ekibi ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Hisarönülü vatandaşlar "Hisarönü kurtuldu demişsiniz dün" diyerek TRT ekibini yalan haber yapmakla suçladı.

Yaşanan sözlü tartışma kısa süre içinde yumruklaşmaya dönüştü.

Memurlar.Net
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