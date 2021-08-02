Çavuşoğlu'ndan Başkan Böcek'e sitem: 'Panik yaratıyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Gündoğmuş'taki yangınla ilgili son durumu açıkladı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor. Bakanlarımız burada. Onlar da iletişim ve ulaşımla ilgili konuları takip ediyorlar. Tedbiren Güzelbağ'da bazı tedbirler aldık" ifadelerini kullandı

Bakan Çavuşoğlu, Gündoğmuş'taki yangınla ilgili gereken tedbirlerin alındığını belirterek, "Tabii büyükşehir belediye başkanının ilgi göstermesi normal. 'Hiç uçak yok, helikopter yok, insanlar yanıyor' diyerek panik yaratması doğru değil. 'Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar' ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor. Yangının şehre inmesi de doğal. Yangını söndürmeye çalışırken insanları nasıl tahliye edeceğimizi konuştuk. Muhittin Bey'e hiç yakışmadı. Beni hiç aramadı. Kendisine de sitem ettim. Türkiye'yi panikletmesi doğru olmadı. Tahliye ettiğimiz köyümüzde 82 yaşındaki amcamız unutulmuş. O amcamız vefat etti. Manavgat'ta yine 2 karı-koca vefat ettiler. 2 tane de şehidimiz var. Antalya için diliyorum. Mal mülk hepsi gelir. Canlarımız önlemli. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bakanlarımız burada. Onlar da iletişim ve ulaşımla ilgili konuları takip ediyorlar. Tedbiren Güzelbağ'da bazı tedbirler aldık. Şuanda ciddi bir tedbir yok ama. Ona göre bizim her türlü hazırlığı yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.