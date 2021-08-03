Konya'da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin 10 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.
|03 Ağustos 2021 23:16
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kışlanın yanında ateş çıkaran şüpheli tutuklandı
03 Ağustos 2021 22:12
|Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
03 Ağustos 2021 20:00
|Üniversite öğrencisi Azra'nın katil zanlısı tutuklandı
02 Ağustos 2021 20:30
|Askeri kışlada yangın çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı
30 Temmuz 2021 17:26
|Polislere mukavemet gösteren 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
25 Temmuz 2021 17:55
|28 Şubatçılar için itiraz kapısı kapandı
23 Temmuz 2021 06:20
|Mağduru hiç görmeden cinsel tacize beraat
22 Temmuz 2021 08:31
|İzmirli Engin'in cezasını Yozgatlı çekecekti: 6 yıl sonra pardon
20 Temmuz 2021 07:29
|Hasan Cevher'in katilinden ceza indirim oyunu
19 Temmuz 2021 08:43
|Baro başkanına şantaj davası
19 Temmuz 2021 06:15