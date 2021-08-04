İzmir'de polis aracı kaza yaptı: 1 polis şehit oldu, 1'i polis 4 kişi yaralandı
|04 Ağustos 2021 00:57
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis aracının otomobille çarpışması sonucu 1 polis şehit oldu, 1'i polis 4 kişi yaralandı.
Yeşillik Caddesi Karabağlar Polis Merkezi önünde, hırsızlık ihbarına giden 35 A 79330 plakalı polis aracı, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Yeşillik Caddesi'nden Konak istikametine giden 34 CGR 231 plakalı otomobile çarptı.
Takla attıktan sonra duran polis otosunda komiser yardımcısı Ahmet Şahin ile polis memuru İbrahim Okçu sıkıştı. Diğer otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri aracı keserek iki polisi çıkardı.
Komiser yardımcısı Şahin, sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, polis memuru Okçu ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak Okçu kurtarılamadı.
İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne hastaneye gelerek bilgi aldı.
Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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