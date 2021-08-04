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2021 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2021-Kaymakamlık Sınav Sonuçlarını açıkladı.
04 Ağustos 2021 10:04
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2021 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı

2021-Kaymakamlık Sınav Sonuçları Açıklandı

10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2021-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Kaymakamlık sınavı cevap kağıtları erişime açıldı
Memurlar.Net
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