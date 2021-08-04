2021 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2021-Kaymakamlık Sınav Sonuçlarını açıkladı.
|04 Ağustos 2021 10:04
|+Aa- Yazdır
2021-Kaymakamlık Sınav Sonuçları Açıklandı
10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2021-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞIKaymakamlık sınavı cevap kağıtları erişime açıldı
7 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|5 kamu kurumu toplamda 187 personel almak için ilana çıktı
04 Ağustos 2021 09:45
|İSG mezunu akademisyen olmadan bölüm olur mu?
03 Ağustos 2021 15:11
|Uzman erbaşlar arasından JAMYO'ya öğrenci alınacak
03 Ağustos 2021 11:53
|Yeni mezun adaylar, ÇOMÜ ilanına başvuramayacak
02 Ağustos 2021 20:44
|Asansörde mahsur kalan kadın KPSS'ye yetişemedi
01 Ağustos 2021 18:30
|KPSS'ye girecek adaylarla görevliler arasında 'saat' krizi
01 Ağustos 2021 17:57
|KPSS'ye geç kalan 2 adayın yardımına polis ekipleri koştu
01 Ağustos 2021 16:50
|KPSS A grubu GK - GY ve eğitim bilimleri sorularını değerlendiriyoruz
01 Ağustos 2021 16:25
|6 Kurum 192 personel alımı için ilana çıktı
31 Temmuz 2021 16:18
|MSB, işçi alımıyla ilgili çekilen kura sonuçlarını açıkladı
30 Temmuz 2021 19:59