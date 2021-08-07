2 il milli eğitim müdürü, MEB'e genel müdür oldu
Bursa ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürleri, Milli Eğitim Bakanlığında Genel Müdürlük koltuklarına atandı.
|07 Ağustos 2021 19:22
|+Aa- Yazdır
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Milli Eğitim Bakanlığında Hayat Boyu Genel Müdürlüğüne atandı.
Diğer taraftan Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, daire başkanı Halil İbrahim Topçu;
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Hatay Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan;
İnşaat Emlak Genel Müdürlüğüne de geçen hafta Ziya Selçuk'un görevden aldığı Umut Gür yeniden atandı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yeni Bakan, ilk uygulamalar ve yaratıcı projelerle biliniyor
07 Ağustos 2021 11:06
|Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
06 Ağustos 2021 10:05
|Öğretmenlerin il dışı nakil sonuçları açıklandı
04 Ağustos 2021 17:22
|MEB müdürleri uyardı: Öğrenci kayıtları kolaylaştırıldı, belge talep etmeyin
04 Ağustos 2021 14:32
|MEB, öğretmenler için mazeret tayin duyurusu yayımladı
04 Ağustos 2021 11:45
|İmam hatipliler yoğunlaştırılmış programla uluslararası standartlarda dil eğitimi alacak
03 Ağustos 2021 11:08
|MEB, okul pansiyonlarını afetten etkilenen vatandaşlara açtı
02 Ağustos 2021 11:02
|Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı
02 Ağustos 2021 09:00
|Meslek liselerinden ekonomiye 6 ayda 210 milyon TL katkı
01 Ağustos 2021 15:30
|İTÜ'nün meslek lisesi, LGS'de 0,71'lik dilimden öğrenci aldı
01 Ağustos 2021 11:22