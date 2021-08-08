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KPSS A Grubu alan bilgisi soruları yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yayımlandığını duyurdu.
08 Ağustos 2021 14:56
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KPSS A Grubu alan bilgisi soruları yayımlandı

07 - 08 Ağustos 2021 tarihlerinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 08 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Testleri Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)
Memurlar.Net
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