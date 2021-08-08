KPSS A Grubu alan bilgisi soruları yayımlandı
|08 Ağustos 2021 14:56
|+Aa- Yazdır
07 - 08 Ağustos 2021 tarihlerinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 08 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Testleri Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|KPSS Alan Bilgisi Sınavları'nın üçüncü oturumu yapıldı
08 Ağustos 2021 13:01
|ÖABT sınav giriş belgeleri erişime açıldı
05 Ağustos 2021 14:02
|2021-TUS 2. dönem ve 2021-STS Tıp Doktorluğu için geç başvuru imkanı
05 Ağustos 2021 11:30
|YKS tercih işlemleri başladı
05 Ağustos 2021 10:02
|Kaymakamlık sınavı cevap kağıtları erişime açıldı
04 Ağustos 2021 10:42
|ALES/2 başvuruları başladı
03 Ağustos 2021 10:32
|KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının ilk oturumu yarın yapılacak
31 Temmuz 2021 09:37
|KPSS A grubu alan bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı
29 Temmuz 2021 14:09
|YKS tercih tarihleri belli oldu
29 Temmuz 2021 11:06
|YKS cevap kağıtları erişime açıldı
28 Temmuz 2021 15:02