Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik
|10 Ağustos 2021 02:08
|+Aa- Yazdır
10 Ağustos 2021 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 31564
YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 15/4/2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"(1) Üniversitelerarası Kurul tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere Mart ve Ekim ayının yirminci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılır."
"Doçentlik Komisyonu gerekli gördüğü bilim/sanat alanından başvuran adayların değerlendirmeye esas akademik çalışmalarını jüri üyelerine fiziki olarak göndermesine de karar verebilir."
"(6) Doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılmasına, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adayın bu işlemlere karşı dava açması durumunda aynı bilim/sanat alanında yeniden doçentliğe başvuru yapması davasının kesinleşmesine bağlıdır. Bu hükme aykırı olarak yapılan başvurular işleme alınmaz.
(7) Doçentlik başvurusu sonuçlanmamış adaylar aynı ya da farklı bilim/sanat alanından yeniden doçentlik başvurusunda bulunamazlar."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "etiğinin ihlal edildiği" ibaresi "etiği ihlali" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci ve altıncı cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Buna göre;
a) Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayın doçentlik başvurusu Doçentlik Komisyonu tarafından iptal edilir. Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir. Asgari başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin jüri raporu/raporları isimleri gizlenerek Doçentlik Komisyonu kararı ile birlikte elektronik ortamda adayın erişimine açılır. Asgari başvuru şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle başvurusu iptal edilen adayın yeniden aynı bilim/sanat alanından doçentlik başvurusunda bulunması halinde iptale konu olan başvuru dönemine ait bilgi ve belgeler ile asgari başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin Doçentlik Komisyonu kararı yeni başvuruda jüri üyelerinin erişimine açılır.
b) Adayın asgari başvuru şartlarını sağladığının tespit edilmesi halinde ise ilgili jüri üyesine/üyelerine "başarılı/başarısız" şeklinde değerlendirme raporu hazırlaması için Doçentlik Komisyonu tarafından ek süre verilir. Ek süre içinde rapor düzenlemeyen jüri üyesinin görevi Doçentlik Komisyonu tarafından sonlandırılır. Görevi sonlandırılan üye/üyeler ile "asgari başvuru şartlarını sağlamamıştır" görüşünde ısrar eden üye/üyeler yerine yedek üye raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır."
"(9) Doçentlik başvurusunda bulunup başarısız olan adayın yeniden aynı bilim/sanat alanından doçentlik başvurusunda bulunması halinde başarısız olduğu son döneme ait bilgi ve belgeler ile başarısız sayılmasına esas olan raporlar, jüri üyelerinin isimleri gizlenmek suretiyle yeni başvuruda jüri üyelerinin erişimine açılır."
MADDE 3 - Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci maddesi ile değiştirilen 4 üncü maddenin birinci fıkrası 1/1/2022 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
29 Temmuz 2021 08:43
|25 maddelik torba kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
28 Temmuz 2021 00:29
|Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi mezunları da uzman olabilecek
16 Temmuz 2021 11:29
|Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyenliği için 30 yaş ve sözlü sınav şartı
16 Temmuz 2021 00:01
|Milli emlak denetmenleri de emlak müdürü olabilecek
15 Temmuz 2021 09:22
|Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
15 Temmuz 2021 01:17
|Aile Hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına ek ücret kararı Resmi Gazetede
15 Temmuz 2021 01:03
|İçişleri Bakanlığı teşkilatı için 80 Şef kadrosu ihdas edildi
14 Temmuz 2021 07:35
|İllerde yeniden eğitim müfettişi istihdam edilebilecek
06 Temmuz 2021 00:17
|MKE A.Ş. Kanunu Resmi Gazetede yayımlandı
03 Temmuz 2021 07:01