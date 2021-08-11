Doçentlik yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için dava açtı

Eğitim-Bir-Sen, Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

Sendikadan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılan, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adayların, akademik yükselme ve kariyer haklarını kullanmaları arasında tercih yapmaya zorlandıkları belirtildi.

Yönetmelikle ayrıca, doçentlik başvurusu sonuçlanmamış adayların, aynı ya da farklı bilim/sanat alanından yeniden doçentlik başvurusunda bulunamayacaklarının hüküm altına alındığı ifade edilen açıklamada, yönetmelikteki düzenlemelerin, 2547 sayılı Kanun'a, Anayasa'ya ve uluslararası hukuka aykırı olduğu, doçent adaylarının hak arama özgürlükleri ile yükseköğrenim ve akademik kariyer haklarını açıkça ihlal ettiği öne sürüldü.