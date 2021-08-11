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Kamu işçisinin zam oranı netleşti, taşerondan kadroya geçenlere 500 TL zam yapıldı

Kamuda 700 bin işçinin dikkatle takip ettiği zam pazarlığı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamudaki işçilerin taban ücreti bu daha çok taşerondan kadroya geçenleri ilgilendiriyor 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı" dedi.
11 Ağustos 2021 15:02
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Kamu işçisinin zam oranı netleşti, taşerondan kadroya geçenlere 500 TL zam yapıldı

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda , "Taşerondan kadroya geçenlerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu ve asgari ücret düzeyinde maaş alan işçi ücretlerine aylık 500 TL seyyanen zam yaptık. Bunların sayısı 315 bindir. 4 bin 100 lira oldu. Bu seyyanen yapılan en büyük zam oldu.

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı" dedi.

İşçilere ilk kez kıdem zammı yapıldı

Türk İş Başkanı Ergün Atalay "işçilerin 30 yıllık talebinin ilk kez kabul edildiğini belirterek kıdem zammı adı altında aylıklara yılına 7 TL'den 100 TL'lik bir zam yapıldı" dedi.

İşçilerin toplu sözleşmesi bugün sonuçlandı. Asgari ücret düzeyinde maaş alan 315 bin işçinin maaşına seyyanen 500 TL zam yapıldı. Aylıklara ise 2021 yılının ilk altı ayı için 512, diğer aylar için ise yüzde 5 zam artı enflasyon farkı zammı yapıldı.

Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasına göre de Kıdem zammı/Hizmet zammı adı altında ilk kez bir zam kararı alındı. Atalay "Yılına 7 TL'den ortalama 100 TL civarında aylıklara zam yapıldı. Bu otuz yıllık bir talepti. Sosyal yardımlar 275 lira idi 350 liraya çıktı. " dedi.
Memurlar.Net
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