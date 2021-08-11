İşçilere ilk kez kıdem zammı yapıldı

İşçilerin toplu sözleşmesi bugün sonuçlandı. Asgari ücret düzeyinde maaş alan 315 bin işçinin maaşına seyyanen 500 TL zam yapıldı. Aylıklara ise 2021 yılının ilk altı ayı için 512, diğer aylar için ise yüzde 5 zam artı enflasyon farkı zammı yapıldı.

Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasına göre de Kıdem zammı/Hizmet zammı adı altında ilk kez bir zam kararı alındı. Atalay "Yılına 7 TL'den ortalama 100 TL civarında aylıklara zam yapıldı. Bu otuz yıllık bir talepti. Sosyal yardımlar 275 lira idi 350 liraya çıktı. " dedi.