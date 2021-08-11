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Belediye'nin memur alım ilanına şartları taşıyan bir kişi dahi başvurmamış!

Kütahya Gediz Belediyesi 10 kişilik kişilik memur alım ilanında sözlü sınava kalan adaylar açıklandı. Ancak belediye belge eksikliğinden dolayı bir çok adayı eledi. Sonuçta bir çok kadroda taban puanlar 60'ta kaldı, şehir plancısı alımında ise sözlü sınava alınacak aday dahi bulunamadı.
11 Ağustos 2021 17:45
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Belediye'nin memur alım ilanına şartları taşıyan bir kişi dahi başvurmamış!

Kütahya Gediz Belediyesi 28 Haziran 2021 tarihinde 3 memur, 2 VHKİ, 2 mühendis, 1 mimar, 1 peyzaj mimarı 1 de şehir plancısı olmak üzere 10 memur almak için ilana çıktı. Adaylardan başvuru için en az 60 KPSS puanı istedi.

Başvurular 28 ila 30 Temmuz tarihleri arasında alındı. Sonuçlar da geçtiğimiz günlerde açıklandı.

MEMUR KADROSUNDA TABAN PUANLAR 60'A KADAR DÜŞTÜ!

Gediz Belediyesi 3 memur alım ilanı için şartları sadece 3 kişi sağladı. KPSS taban puanı da 61'e kadar düştü.

1 mimar, 2 VHKİ, 1 peyzaj mimarı ve 2 mühendis alımı için KPSS taban puanı 60'a kadar düştü.

1 Şehir plancısı alımında ise şartları sağlayan bulunamadı.

ÖSYM aracılığıyla yapılan KPSS yerleştirmelerinde bu kadrolar için taban puanlar 90'dan aşağı inmiyor. Fakat belediye alımında puanlar 60'a kadar düşmüş görünüyor.

Örneğin KPSS 2021/1 tercihlerinde en düşük mimar alımı 91,551 puan ile yapılmış. belediyenin alımında ise KPSS puanı 74'e kadar düşmüş!

Bu durum 10 kişilik ilanın kişiye özel bir alım olduğunu gösteriyor.
Memurlar.Net - Özel

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