Toplu sözleşmede bugün teklif günü
|12 Ağustos 2021 08:44
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Memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme sürecinde. Milyonlarca memuru ve memur emeklisini ilgilendiren 6'ıncı dönem toplu sözleşme sürecinde taraflar, ikinci kez masaya oturacak. Bu kez hükümet kanadının teklif vermesi bekleniyor.
MALİ VE SOSYAL HAKLAR BELİRLENECEK
Önümüzdeki iki yıllık dönemi ilgilendiren görüşmelerde mali ve sosyal haklar belirlenecek. İlk görüşmede hükümet ile sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi.
Yetkili sendika Memur-Sen taleplerini 91 maddede iletti. 2022 yılı için yüzde 21 oranında zam talebinde bulundu. Bu talep 2023 yılı için yüzde 17 oldu.
Toplu sözleşmne takvimine göre, bugün kamu görevlilerinin geneline ilişkin raporların müzakere edilmesine devam edilecek ve hükümet ilk teklifini sunacak. Takvimi görmek için tıklayın.
"MEMURUMUZU ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajını verdi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sürecinin sadece ücretleri artıran bir mekanizma olmadığını söyledi.
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise adil bir gelir dağılımı istediklerini belirtti.
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