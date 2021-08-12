Memur-Sen ve Kamu-Sen'den sonra KESK de teklifi yeterli bulmadı
|12 Ağustos 2021 14:28
|+Aa- Yazdır
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, hükümetin memur ve memur emeklileri için sunduğu zam teklifinin gözden geçirilmesini istedi.
Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümet sendikalara zam teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıyla sundu.
Toplantının ardından Bakanlık bahçesinde basın mensuplarına teklifi değerlendiren Bozgeyik, hükümetin teklifini müzakere etmelerinin dahi mümkün olmadığını söyledi.
Kamu emekçilerinin 2022 ve 2023 yılı için teklif edilen rakamlarla daha da yoksullaşacağını savunan Bozgeyik, şöyle konuştu:
"Hem 3600 ek gösterge hem sözleşmeli personel hem de ücret artışıyla ilgili Sayın Bakanın söylediklerinin bugüne kadar vaat düzeyinde kaldığını biliyoruz. 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro sadece diğer konfederasyonların değil KESK olarak bizim de uzun yıllardır temel taleplerimiz arasında. Bu bağlamda, bu zam teklifinin gözden geçirilmesini, yoksulluk sınırı üzerindeki ücret talebimizin dikkate alınmasını, 3600 ek göstergeyle ilgili ekim ayında yasal bir düzenlemenin yapılmasını, sözleşmeli personelin kadroya alınmasını istiyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Memur-Sen'den sonra Kamu-Sen de teklifi yeterli bulmadı
12 Ağustos 2021 14:06
|Memur-Sen'den ilk açıklama: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
12 Ağustos 2021 12:50
|Hükümetin memurlara yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
12 Ağustos 2021 11:56
|TŞOF tecrübeli şoför açığının kapatılması için öneride bulundu
12 Ağustos 2021 10:09
|Türk-İş Başkanı Atalay'dan işçiye zam açıklaması
11 Ağustos 2021 17:28
|Ali Yalçın'dan işçi toplu sözleşmesindeki uzlaşmaya dair açıklama
11 Ağustos 2021 16:23
|Kamu işçisinin zam oranı netleşti, taşerondan kadroya geçenlere 500 TL zam yapıldı
11 Ağustos 2021 15:02
|ATO Başkanı: Türkiye'de işsizlik var ancak işsiz yok
11 Ağustos 2021 13:33
|Ali Yalçın: Hükümetin teklifi memuru hayal kırıklığına uğratmamalı
11 Ağustos 2021 11:38
|Memurlar için ilk zam teklifi belli oluyor
11 Ağustos 2021 09:32