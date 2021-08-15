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İBB ve Beyoğlu Belediyesi'nden 'uçan tekme' açıklaması

Taksim Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 26 Temmuz'da çıkan kavgadan yeni görüntüler ortaya çıktı. Beyoğlu Belediyesi, görüntülerde seyyar satıcı olduğu belirtilen kadına uygulanan şiddet tepkilere neden olmasının ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
15 Ağustos 2021 17:54
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Taksim Gezi Parkı ve çevresinde 26 Temmuz'da seyyar satıcılar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında kavga çıkmıştı. Taşlı sopalı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Seyyar satıcı olduğu belirtilen kadına şiddet uygulandığı görülen görüntüler, tepkilere neden oldu. Beyoğlu Belediyesi konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Taksim Meydan'ında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasının bazı vatandaşlarımıza uyguladığı şiddet herkesin haklı tepkisini çekmiştir. Bilinmesini isteriz ki, söz konusu şiddet olayının Beyoğlu Belediyesi zabıtası ile hiçbir ilgisi yoktur. Beyoğlu Belediyesi'nin zabıta ekipleri söz konusu olaya kesinlikle karışmamıştır. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yetki ve sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Benzer üzücü olayların tekrarlanmaması dileğiyle, kadına yönelik her türlü şiddeti kınadığımızı bildiririz" denildi.

Zabıta'dan kadına uçan tekme kameralara böyle yansıdı

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'den o görüntülere ilişkin yapılan açıklamada ise, "Beyoğlu İlçesi Taksim meydanından gelen yoğun şikayetler üzerine 26.07.2021 günü Zabıta Ekiplerimizin planlı olarak yaptıkları seyyar denetim çalışması esnasında izinsiz seyyar satış yapan bir grup (çay ve midye satıcıları) tarafından ekiplerimize küfür ve hakarette edilerek fiziki mukavemette bulunulmuştur. 14.08.2021 tarihinde sosyal medya haberlerine yansıyan görüntülerdeki olayın, 18 gün önce Taksim Gezi Parkının alt kısmı ve Taksim Meydanı girişinde gerçekleştiği, görüntüde kadına yönelen şahsın sivil, şapkalı, maskeli ve elinde termos olduğu görülmüş olup, kimlik belirleme çalışmalarına devam edilmektedir. Bahse konu olayın detaylı olarak araştırılması, incelenmesi ve soruşturulması için İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğümüz tarafından muhakkik (soruşturmacı) görevlendirilmesi yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.
DHA
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