https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Ceyhan'a: Artık yeter

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, koronavirüs salgını sürecinde yüz yüze eğitime ara verilen okullarla ilgili değerlendirmeleri nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tepki gösterdi. Alçı, "Artık yeter" ifadesini kullandı.
16 Ağustos 2021 10:43
+Aa- Yazdır
Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Ceyhan'a: Artık yeter

Yeni dönemde okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı merak edilirken, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bu konuda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tepki gösterdi.

Ceyhan'ın Habertürk TV'de yayınlanan Enine Boyuna programındaki açıklamalarını değerlendiren Alçı, "Açık söyleyeyim, izlerken hop oturup, hop kalktım. 'Keşke ben de İstanbul'da olup yayına katılsaymışım' dedim. Konu pandemi ve okullardı" ifadesini kullandı.

Nagehan Alçı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Alçı, bu programdaki konukların çocuk enfeksiyonları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, eğitimci Cihat Yaycı, psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz ve Toplum Sağlığı- genobilim uzmanı Dr. Tomris Cesuroğlu olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Tomris Hanım'ı okullarla ilgili yazılarımda sık sık bu köşede konuk ettim. Türk televizyonlarında daha kimse okulların kapalı olmasına ses çıkarmazken Hollanda'da yaşayan Cesuroğlu Avrupa'nın göbeğinde pandeminin başından beri izlenen eğitim politikalarını yerinde ve birebir takip ediyor, tüm itibarlı uluslararası sağlık otoritelerinin raporlarını okuyor, değerlendiriyor, bıkmadan, usanmadan dünya örneklerini anlatıyor, Türkiye'nin kapalı okul politikasının yanlışlığına dikkat çekiyor, okulların açık kalmasının bir norm kabul edilmesi gerektiğini söylüyordu.

Nagehan Alçı'nın yazısının tamamı için tıklayınız

Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
32 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THY'nin tahliye uçağı Kabil'den İstanbul'a gelmek üzere havalandı
16 Ağustos 2021 12:51		 'Kene vakaları artan hızla karşımıza çıkıyor'
16 Ağustos 2021 12:45
Prof. Dr. Akın: Yüz yüze eğitim için aşı gerekli!
16 Ağustos 2021 12:13		 Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı
16 Ağustos 2021 12:02
Debisi düşen Tunca Nehri'nde atılan çöpler ortaya çıktı
16 Ağustos 2021 11:50		 Aşı karşıtları yerine kararsızlar ikna edilmeye çalışılmalı
16 Ağustos 2021 11:16
Sağlık Eski Bakanı Ahmet Demircan'dan 'aşı' çağırısı
16 Ağustos 2021 10:57		 Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
16 Ağustos 2021 10:18
Başörtülü olduğu için işe giremedi, evden kaçmayı denedi
16 Ağustos 2021 10:04		 Çamur'un imdadına profesör yetişti
16 Ağustos 2021 09:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:02 - Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke13:00 - Çeyrek altın ne kadar?13:00 - TSK-MİT'in operasyonuyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi12:55 - Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı çift hayatını kaybetti12:53 - Türkiye'nin mini İHA'larına yenileri ekleniyor12:53 - Bakan Muş: 4,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
12:51 - THY'nin tahliye uçağı Kabil'den İstanbul'a gelmek üzere havalandı12:49 - Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler12:45 - 'Kene vakaları artan hızla karşımıza çıkıyor'12:25 - Ağrı'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 8 yaralı12:20 - Sağlıkta, 42. sendika kuruldu12:15 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti
12:13 - Kabil'de uçuş sırasında üç kişi, tutundukları uçaktan düştü12:13 - Prof. Dr. Akın: Yüz yüze eğitim için aşı gerekli!12:02 - Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı12:02 - Sınavsız müdürlüğün yolu 'özel kalemden' geçti!12:00 - Sağlık personeli ne kadar emekli maaşı alıyor? İşte güncel tam liste....
11:50 - Debisi düşen Tunca Nehri'nde atılan çöpler ortaya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Afganistan'ın ismi değişiyor
Zam pazarlığında memurların verdiği süre bugün bitiyor
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
12 yaş üstü kronik hastalara ve 15 yaş üstü herkese aşı kararı
Rektör, bir ziyaret için makam aracı istemiş!
Cimilli İbo hayatını kaybetti
Ünlü komedyen Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Kuzey Irak'ta 3 asker şehit, 2 asker yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alacak
Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Ceyhan'a: Artık yeter
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sallantıda kalmak 3
kalbe söz geçirmek 2
ben şeker kullanmıyorum 2
canına kıymak 2
bipolar bozukluk 2
iyi bir adım 1
sakız hanım ve mahur bey 1
aşırı duygusallık hali 1
kahvaltıda kıkırdamak 1
adana kebap 1
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 sözleşmeli antrenör alacak
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam