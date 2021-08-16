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Marcao, ilk kez kendi takım arkadaşına kafa atan futbolcu oldu

GZT Giresunspor-Galatasaray maçının ikinci yarısında futbol sahalarında ender görülebilecek bir futbol olayı yaşandı. Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem saha içerisinde ciddi bir gerginlik yaşandı. Marcao, takım arkadaşına kafa attığı, yumruk salladığı için hakem Erkan Özdamar tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
16 Ağustos 2021 23:29
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Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem Aktürkoğlu GZT Giresunspor maçında kavga etti. İki oyuncunun kavgası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu neden kavga etti?

Kerem Aktürkoğlu'nun sus işareti yapmasına sinirlenen Marcao, savunma bölgesini terk edip takım arkadaşının üzerine yürüdü. Brezilyalı futbolcu, bununla yetinmeyip Aktürkoğlu'na yumruk salladı ve hakem Erkan Özdamar tarafından oyundan atıldı.

Galatasaray'da bu tartışmanın ardından Kerem Aktürkoğlu da oyundan alındı ve Ryan Babel sahaya dahil oldu.

Marcao kadro dışı kalacak mı?

4X4Futbol yorumcusu Mehmet Ayan, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Marcao'nun bu akşam kadro dışı kalması gerektiğini savundu.

Marcao ve Halil Dervişoğlu arasında da gerginlik yaşanmıştı

Öte yandan Marcao, geçtiğimiz sezon Ümit Milli Takımı ile oynanan hazırlık maçında Halil Dervişoğlu ile tartışmıştı. Brezilyalı futbolcunun Halil'e tokat attığı iddia edilmiş sonrasında bu Galatasaray Kulübü tarafından yalanlanmıştı.
Memurlar.Net
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