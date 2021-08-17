Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
|17 Ağustos 2021 01:04
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YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 11/5/2021 tarihli ve 31481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Ancak, Ek-1'de yer alan cetvelde 2 nci hizmet bölgesi altında belirlenen hizmet birimlerinden Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü, Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Zeytindalı Gümrük Müdürlüğü, Çobanbey Gümrük Müdürlüğü, Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Karkamış Gümrük Müdürlüğü, Akçakale Gümrük Müdürlüğü, Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğünde 11/5/2021 tarihinden önce görev yapanların, bu idarelerdeki hizmet sürelerinin intibakında hizmet puanı (yıl) "400" olarak hesaplanır."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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