Marcao özür diledi: Öfkeme yenildim
|17 Ağustos 2021 19:53
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"Galatasaraylı oyuncu Marcao sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak dün akşam maçta fiziksel müdahalede bulunduğu Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere tüm Galatasaray camiasından özür diledi. Tecrübeli oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Herkese merhaba. Dün akşam maçta yaşanan ve beni inanılmaz üzen talihsiz olayla ilgili bir açıklama yapmak için karşınızdayım. Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve belki de beni affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunu biliyorum. Biliyorum diyorum çünkü Galatasaray'ı ve bu kulübün taraftarını çok yakından tanıyorum. O nedenle asıl acısını çektiğim, kırmızı kart, maç oynamama, idari ve maddi cezalardan çok; bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak... Bu çok ağrıma gidiyor çünkü ben Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor durumda bir gençtim. Eğer beni sahiplenip bana emek vermeseydiniz kaybolabilirdim belki de. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak da canımı acıtıyor. Futbolun mahremiyeti içerisinde pek çok şeyi yaşar ve kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi insanım. İnsana dair tüm duyguları aynı anda yaşayıp iyi bir örnek de oluşturamadım. Bu nedenle ailesi için yaşayan bir evlat olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasından, onların elini öperek af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum dünkü davranışımdan ötürü. Bana güvenen, beni geliştiren ve destekleyen başta Fatih hoca olmak üzere tüm hocalarımızdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok çok değer verdiğim Galatasaray taraftarından çok özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara da saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın, çünkü onlar da bunu hak etmiyor. Tekrardan başta Kerem olmak üzere hepinizden özür diliyorum."
💛❤️ pic.twitter.com/kwPKPmZGIlMarcao (@teixeira_marcao) August 17, 2021
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