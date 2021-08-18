Telef olmuş kedi ve köpekler İBB barınağında toplu mezara konuldu
|18 Ağustos 2021 13:33
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İstanbul Tepeören'de kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, duydukları
kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü.
İBB'ye bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinin yakınındaki bahçede kazılmış
çukur içerisinde, çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü.
İBB'ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı yakınlarında
yaşayan vatandaşlar duydukları kötü kokudan rahatsız oldu. Kötü kokunun geldiği
yeri takip eden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü.
Telef olmuş onlarca kedi ve köpeğin bedeniyle karşılaşan vatandaşlar, gördükleri
kötü manzarayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İddiaya göre, İBB Tepeören
Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'na Anadolu yakasının çeşitli
yerlerinden gelen ve telef olan köpeklerin cesetlerinin bazıları poşetlere konularak
yakılırken bazıları da bakımevinin bahçesinde açılan çukurda çürümeye bırakıldı.
Çukurda çürümeye başlayan hayvan cesetleri çevreye kötü koku yayarken aynı zamanda çok sayıda sinek ve böceğin üremesine de neden oldu. Kedi ve köpek cesetlerinin toplandığı alanın yakınlarında yaşayan vatandaşlar, kötü kokudan rahatsız oldukları kadar sağlıkları açısından da endişeli olduklarını belirtti. Üstü açık bir şekilde çürümeye bırakılan hayvan cesetleri üzerinde üreyen sinek ve böceklerden yayılabilecek olası hastalıklar çevredeki vatandaşları tedirgin etti.
"Köpekleri burada katletmişler, kokudan durulmuyor"
Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nın yakınlarında yaşayan bir vatandaş, köpek cesetlerinin olduğu alanı cep telefonuyla görüntülerken, "Burası İstanbul sınırları içinde bir köpek barınağı. Yüzlerce, onlarca köpek için hendek kazmışlar, köpekleri burada katletmişler. Burada yüzlerde kedi köpek var. Ve çoğu da naylon poşetler içinde yakılmış atılmış. Kokudan durulmuyor evlerimizde. Gece gündüz sürekli koku geliyor" ifadelerini kullandı.
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