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Erdoğan: Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar."
18 Ağustos 2021 22:02
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Erdoğan: Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar

Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınıyla gerçekleşen Cumhurbaşkanı Gündem Özel programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde yaşanan doğal afetler başta olmak üzere birçok konuda merak edilen soruları yanıtladı.

"AFAD'A KİMSE 'ZORLA PARA VER' DEMİYOR"

"AFAD'a para mı verecekmişiz" diyorlar. Sen cebren AFAD'a para verecek değilsin. AFAD bu tür afetler için kurulmuş. Kimse gırtlağını sıkarak para istemiyor. Hayırda bulunmak isteyen olursa verir, bulunmak istemeyen de vermez. Bugün itibarıyla 181 milyon TL bağışta bulunan oldu.

Yarın Kabine üyelerimiz de bağışta bulunacak. Dere yatağına konut yapımını belediye başkanlığımdan beri aksini söylemişimdir. Dikey mimariye tevessül etmeyin, aşırı yüksek binalar yapmayın. Bunları söylerken dünyada yaşanan tecrübelerden hareketle söyledim.

Bunları defalarca yaşadığımız halde herkes bildiğini okuyor. Antalya, Manavgat, Muğla, buralarda da buna benzer olayları yaşadık.

Vatandaşlarımızın birçoğunun hayvanlarıyla ilgili ahır sorunu var, onların düşüncelerine dikkat ederek ahırlarına kavuşmasını da temin edelim dedik. Arıcılık noktasında da arı kovanlarını da süratle temin edelim dedik.

Bölgede enerji, su gibi sıkıntıları da süratle gidermek üzere çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Bartın, Sinop, Kastamonu'da moloz, balçık kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla riskli bölgelerin boşaltılmasını sağlayacağız.

İlla her şey bakanlık olursa çözülecek değil. Bu işle ilgilenen gerek tarımla ilgili, gerek İçişleri Bakanlığımız benzer orada idari yapılanmalar var. AFAD bunlardan bir tanesi. Böyle bir şey olduğu zaman AFAD zaten devreye giriyor.
Memurlar.Net
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