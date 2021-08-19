Bakımevindeki skandala soruşturma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait hayvan bakımevinin yakınında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine ilişkin görüntüler tepki çekti. İBB de olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.
|19 Ağustos 2021 08:44
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İBB'ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nda ölen onlarca kedi ve köpeğin bir çukurun içinde çekilen görüntü ve fotoğrafları tepki topladı.
Hayvanseverlerin eleştirdiği görüntülerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tepeören Hayvan Bakımevi'nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz.
Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
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