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Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ile Memur-Sen konfederasyonu uzlaşmaya yakın
20 Ağustos 2021 11:42
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Toplu sözleşmede hükümetin yeni zam teklifini açıklıyoruz

Memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme sürecinde. Hükümet ile memurların zam görüşmelerinde son haftaya girildi.

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet geçen hafta;
2022 için yüzde 5+6 ve enflasyon farkı
2023 için yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklif etmişti...

Hükümetin yaptığı teklifini yeterli bulmayan Kamu-Sen ve imza yetkili konfederasyon Memur-Sen eylem gerçekleştirdi. Yeni bir teklif beklediklerini açıkladılar.

HÜKÜMETİN YENİ ZAM TEKLİFİNİ AÇIKLIYORUZ

Memurlar.net olarak edindiğimiz kulis bilgilerine göre hükümet yeni bir teklif sunacak.

Hükümetin, 2022 için 6+7 ve enflasyon farkı, 2023 için de 7+7 ve enflasyon farkı teklifini sunması bekleniyor.

Bunlara ek olarak da en az 100 TL seyyanen zam teklifinin yapılması ve yüzde 1 refah payının verilmesi de gündemde...

Böyle bir teklifin gelmesi haline yetkili konfederasyon Memur-Sen'in toplu sözleşmeyi Hakem Heyeti'ne götürmeden imzalayacağını öngörüyoruz.

SENDİKALAR NE TALEP ETMİŞTİ?

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.
Memurlar.Net - Özel

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