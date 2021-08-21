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'Daire 16'nın isyanı sosyal medyada gündem oldu

Sokak köpeğinden rahatsız olup belediyeyi arayanlara kızan daire 16'daki İbrahim Kaya sosyal medyada viral oldu.
21 Ağustos 2021 12:48
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Sokak köpeğinden rahatsız olup belediyeyi arayanlara kızan daire 16'daki İbrahim Kaya sosyal medyada viral oldu.

Sokak köpeğine sahip çıkan hayvansever, "Şu kadar yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara. Herkese söylüyorum. Daire 16 adım İbrahim Kaya" diyerek isyan etti.

Kaya'nın sesi milyonlara ulaştı, "Bu köpek buradan alınsın diye kim belediyeyi arıyorsa uğraşacağım onunla. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Biraz insan olalım ya insan" dedi.
Memurlar.Net
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