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'3600 ek gösterge metinde yer alacak'

Dünya Gazetesi, yarın açıklanacak olan toplu sözleşme metninde 3600 ek göstergenin yer alacağını iddia etti.
22 Ağustos 2021 22:28
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'3600 ek gösterge metinde yer alacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2022-2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında düzenlenecek toplantıda, kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonuçları açıklanacağı kaydedildi.

3600 ek gösterge metinde yer alacak

Toplantıda maaş artışları yanı sıra çeşitli sosyal haklarla ilgili varılan mutabakatlar da açıklanacak. Dünya Gazetesinde yer alan habere göre; Bu kapsamda bazı meslekler için daha önce taahhüt edilen 3600 ek göstergenin de yıl sonuna kadar sonuçlandırılacağına ilişkin hükmün, imzalanacak metinde yer alacağı kaydediliyor.

Hükümet, memur ve memur emeklisi için 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ay için ise yüzde 6 artı enflasyon farkı önerdi. Hükümetin 2023 için önerisi ise ilk 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 artı enflasyon farkı şeklindeydi.

Buna karşılık memur sendikaları ise taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Sürecin hakem heyetine gitmeden tamamlanması da hedefleniyor. Maaş artışları yanı sıra çeşitli sosyal haklarla ilgili varılan mutabakatların da açıklanması bekleniyor. Buna göre bazı meslekler için daha önce kamuoyuna yapılan açıklamalarla taahhüt edilen 3600 ek göstergenin de yıl sonuna kadar hayata geçirileceğine dair hükmün, anlaşma metninde yer alacağı belirtildi. Ayrıca 4C'den 4B'ye geçen sözleşmelilere yapılacak ödemelerde 15 puanlık artış yapılmasının da anlaşmada olduğu kaydediliyor.

Dünya
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