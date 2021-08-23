Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kendini böyle savundu
Aracını durduran trafik polisine hakaret ettiği görüntüleri ortaya çıkan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum" dedi.
|23 Ağustos 2021 08:49
|+Aa- Yazdır
Mersin'in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine "Ekibine tükürürüm senin, şerefsiz" gibi ifadeler kullandığı görüntüleri ortaya çıkan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Twitter'dan konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.
Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Üzgünüm... Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi. Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum."
42 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Dışişleri: Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı iddiası doğru değil!
23 Ağustos 2021 09:18
|MKYK'nın gündemi sel ve yangın felaketleri
23 Ağustos 2021 08:02
|Malazgirt Zaferinin 950. yılına görkemli kutlama
23 Ağustos 2021 07:35
|AK Parti'den 'beka sorunu' cevabı
23 Ağustos 2021 06:40
|23 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
23 Ağustos 2021 00:02
|Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı yarın yapılacak
22 Ağustos 2021 22:09
|Mersin Valiliği'nden 'polise hakaret' açıklaması
22 Ağustos 2021 21:53
|Afganistan'da iletişim bakanıydı, Almanya'da kurye oldu!
22 Ağustos 2021 21:25
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
22 Ağustos 2021 20:35
|Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü
22 Ağustos 2021 18:37