Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kendini böyle savundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine "Ekibine tükürürüm senin, şerefsiz" gibi ifadeler kullandığı görüntüleri ortaya çıkan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Twitter'dan konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:



"Üzgünüm... Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi. Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum."