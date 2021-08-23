Eğitim hizmet kolundaki uzlaşma maddeleri açıklandı
|23 Ağustos 2021 23:02
|+Aa- Yazdır
Yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen toplu sözleşmelerde eğitim hizmet kolunda varılan uzlaşmayı açıkladı. Sendikanın açıkladığı ilk beş madde genele yönelik kazanımlardır. 6. madde ve sonrasındakiler ise hizmet kolu bazındaki kazanımlardır.
1- 2022 YILI İÇİN TOPLAMDA %12,35 ORANINDA ZAM YAPILMASINI SAĞLADIK
Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2022 yılı için; ilk altı ay %5+enflasyon farkı, ikinci altı ay için %7+enflasyon farkı olmak üzere toplamda %12,35 oranında zam yapılmasını sağladık.
2- 2023 YILI İÇİN TOPLAMDA %14,48 ORANINDA ZAM YAPILMASINI SAĞLADIK
Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2023 yılı için ilk altı ay için %8+enflasyon farkı,ikinci altı ay için %6+enflasyon farkı olmak üzere toplamda %14,48 oranında zam yapılmasını sağladık.
3- 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEYLE TOPLAMDA %28,61'LİK ARTIŞ YAPILMASINI SAĞLADIK
Emeğe adalet sözleşmesi hükmündeki 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle; 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2023 döneminde maaş ve ücretlerde, toplamda %28,61'lik artış olacak.
4- SENDİKALI OLMANIN ÖNEMİ VE DEĞERİ VARDI 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEYLE EDERİ DE ARTTI.
Toplu sözleşme ikramiyesi 134,84 ? iken toplu sözleşmeyle 400 ?'ye yükseltildi. İki yılın sonunda Toplu Sözleşme İkramiyesi, 489 ? olacak.
5- 3600 EK GÖSTERGE VE SÖZLEŞMELİLERE KADRO ÇALIŞMASI 2022'DE TAMAMLANACAK
Ek gösterge vaadi ve sözleşmeli personelin sorunlarına dair çözüm için çalışma başlatılacak. Kadroya ve gösterge artışına yakınız.
6- EĞİTİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNDE ARTIŞ SAĞLADIK
Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğini 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkardık.
7- BELLETMENLERE İLAVE EK DERS ÜCRETİ ARTIŞI SAĞLADIK
24 saat süreyle nöbet tutan belletmenlere ödenen 2 saatlik ek ders ücretinin 4 saate çıkartarak belletici öğretmenlere ve gece nöbet tutanlara ilave artış sağladık.
8- BELLETMENLERİN AYLIK ÜCRET SINIRINDA ARTIŞ SAĞLADIK
Nöbet tutan belletmen öğretmenler yönünden aylık ders ücreti sınırının 56 saatten 64 saate çıkarılmasını sağladık.
9- EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİNİN DE BELLETMENLİK GÖREVİ ALMALARINI SAĞLADIK
Yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumlarındaki yöneticilerin istemeleri halinde belletmenlik görevi karşılığı ek ders ücreti almalarını sağladık.
10- GELİŞTİRME ÖDENEĞİNİN 2022 ve 2023 YILLARINDA DA DEVAMINI SAĞLADIK.
11- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPAN EĞİTİMCİLERİN EK DERS ÜCRETLERİNİN ARTIRIMLI
ÖDENMESİNİ SAĞLADIK
Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmış olanlara %7, doktora yapmış olanlara %20 artırımlı ödenmesini sağladık.
12- YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA NÖBET ÜCRETİ ÖDENMESİNİ SAĞLADIK
Halk eğitim merkezleri ve olgunlaştırma enstitülerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere nöbet görevi karşılığı haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık.
13- DYK'LARDA GÖREV ALAN MEMUR VE HİZMETLİLERİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNDE
ARTIŞ SAĞLADIK
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık.
14- GENEL TATİL GÜNLERİNDE VERİLMEYEN EK DERS ÜCRETİNİN ÖDENMESİNİ SAĞLADIK
1 Ocak ve 1 Mayıs tarihlerine tekabül eden günlerde ders görevlerinin yapılmış sayılmasını ve ek ders ücretinin ödenmesini sağladık.
15- MESLEKİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜK GÖREVLERİNDEKİ EK DERS ÜCRETLERİNDEKİ SAAT SINIRLAMASINI KALDIRDIK
16- SINIF ÖĞRETMENLERİNE, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE VE ATÖLYE ŞEFLİĞİ GÖREVİ VERİLEN ÖĞRETMENLERE HAFTALIK İLAVE 2 SAAT EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİNİ SAĞLADIK
17- RAM'LARDA GÖREV ALAN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN EK DERS ÜCRETLERİNİ
18 SAATE ÇIKARDIK
Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim alan öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin haftada 15 saatten 18 saate çıkarılmasını sağladık.
18- REHBER ÖĞRETMENLERİN TERCİH DANIŞMANLIĞI KARŞILIĞI EK DERS ÜCRETLERİND
E ARTIŞ SAĞLADIK
Rehberlik öğretmenlerine yaz tatili dönemlerinde tercih danışmanlığı karşılığı her gün için ödenmekte olan 3 saat ek ders ücretinin 5 saate çıkarılmasını sağladık.
19- ÖĞRETMENEVİ YÖNETİCİLERİNİN AYLIK KARŞILIĞI EK DERS ÜCRETLERİNDE ARTIŞ
SAĞLADIK
Öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticilerine yönetim görevi karşılığı ödenmekte olan ek ders ücretinin haftada 4 saat artırımlı ödenmesini sağladık.
20- SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE BAŞARI VE ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VERİLEBİLMESİNİ SAĞLADIK
21- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARININ GELİŞTİRME ÖDENEĞİNDE ARTIŞ SAĞLADIK
Öğretim görevlisi kadrolarında bulunan akademisyenlere geliştirme ödeneğinin 10 puan artışla %60 oranında ödenmesini sağladık.
22- ÜNİVERSİTE YURTLARINDA GÖREVLİ PERSONELİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDE ARTIŞ
SAĞLADIK
Üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan personele fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık.
23- ÜNİVERSİTE YURTLARINDA GÖREVLİ SÖZLEŞMELİ PERSONELE ARTIRIMLI FAZLA
ÇALIŞMA ÜCRETİ SAĞLADIK
Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan sözleşmeli personelinde fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık.
24- MÜDÜR VE MÜDÜR BAŞYARDIMCILARINA İLAVE EK DERS ÜCRETİ ARTIŞI SAĞLADIK
Yönetim görevi karşılığında haftalık 20 saat ek ders ücreti alan müdür ve müdür başyardımcılarının ilave ek ders ücretini4 saatten 5 saate çıkarttık.
25- ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİNİN MERKEZİ YER DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPILMASINI KARARA BAĞLADIK
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sağlık Sen uzlaşılan maddeleri açıkladı
23 Ağustos 2021 23:55
|Üniversite personelinin yer değişikliği sözleşmede yer aldı
23 Ağustos 2021 23:39
|Bem Bir Sen, Toç Bir Sen, Ulaştırma Memur Sen, Birlik Haber Sen varılan uzlaşma maddelerini açıkladı
23 Ağustos 2021 23:33
|Diyanet hizmet kolundaki kazanımlar açıklandı
23 Ağustos 2021 23:18
|Büro hizmet kolundaki uzlaşma maddeleri açıklandı
23 Ağustos 2021 23:13
|Sendikalı memura aylık 88 TL zam
23 Ağustos 2021 19:45
|Kamu Sen: Kazanımlar fazla ama toplu sözleşme anlaşması yetersiz
23 Ağustos 2021 19:06
|Ali Yalçın, toplu sözleşme kazanımlarını tablo halinde paylaştı
23 Ağustos 2021 17:35
|Sözleşmeli personele kadro yerine 3+1 formülü
23 Ağustos 2021 17:10
|Ali Yalçın'dan refah payı ve toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması
23 Ağustos 2021 17:02