Eğitim hizmet kolundaki uzlaşma maddeleri açıklandı

Yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen toplu sözleşmelerde eğitim hizmet kolunda varılan uzlaşmayı açıkladı. Sendikanın açıkladığı ilk beş madde genele yönelik kazanımlardır. 6. madde ve sonrasındakiler ise hizmet kolu bazındaki kazanımlardır.

1- 2022 YILI İÇİN TOPLAMDA %12,35 ORANINDA ZAM YAPILMASINI SAĞLADIK

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2022 yılı için; ilk altı ay %5+enflasyon farkı, ikinci altı ay için %7+enflasyon farkı olmak üzere toplamda %12,35 oranında zam yapılmasını sağladık.

2- 2023 YILI İÇİN TOPLAMDA %14,48 ORANINDA ZAM YAPILMASINI SAĞLADIK

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2023 yılı için ilk altı ay için %8+enflasyon farkı,ikinci altı ay için %6+enflasyon farkı olmak üzere toplamda %14,48 oranında zam yapılmasını sağladık.

3- 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEYLE TOPLAMDA %28,61'LİK ARTIŞ YAPILMASINI SAĞLADIK

Emeğe adalet sözleşmesi hükmündeki 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle; 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2023 döneminde maaş ve ücretlerde, toplamda %28,61'lik artış olacak.

4- SENDİKALI OLMANIN ÖNEMİ VE DEĞERİ VARDI 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEYLE EDERİ DE ARTTI.

Toplu sözleşme ikramiyesi 134,84 ? iken toplu sözleşmeyle 400 ?'ye yükseltildi. İki yılın sonunda Toplu Sözleşme İkramiyesi, 489 ? olacak.

5- 3600 EK GÖSTERGE VE SÖZLEŞMELİLERE KADRO ÇALIŞMASI 2022'DE TAMAMLANACAK

Ek gösterge vaadi ve sözleşmeli personelin sorunlarına dair çözüm için çalışma başlatılacak. Kadroya ve gösterge artışına yakınız.

6- EĞİTİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNDE ARTIŞ SAĞLADIK

Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğini 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkardık.

7- BELLETMENLERE İLAVE EK DERS ÜCRETİ ARTIŞI SAĞLADIK

24 saat süreyle nöbet tutan belletmenlere ödenen 2 saatlik ek ders ücretinin 4 saate çıkartarak belletici öğretmenlere ve gece nöbet tutanlara ilave artış sağladık.

8- BELLETMENLERİN AYLIK ÜCRET SINIRINDA ARTIŞ SAĞLADIK

Nöbet tutan belletmen öğretmenler yönünden aylık ders ücreti sınırının 56 saatten 64 saate çıkarılmasını sağladık.

9- EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİNİN DE BELLETMENLİK GÖREVİ ALMALARINI SAĞLADIK

Yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumlarındaki yöneticilerin istemeleri halinde belletmenlik görevi karşılığı ek ders ücreti almalarını sağladık.

10- GELİŞTİRME ÖDENEĞİNİN 2022 ve 2023 YILLARINDA DA DEVAMINI SAĞLADIK.

11- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPAN EĞİTİMCİLERİN EK DERS ÜCRETLERİNİN ARTIRIMLI ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmış olanlara %7, doktora yapmış olanlara %20 artırımlı ödenmesini sağladık.

12- YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA NÖBET ÜCRETİ ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

Halk eğitim merkezleri ve olgunlaştırma enstitülerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere nöbet görevi karşılığı haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık.

13- DYK'LARDA GÖREV ALAN MEMUR VE HİZMETLİLERİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNDE ARTIŞ SAĞLADIK

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık.

14- GENEL TATİL GÜNLERİNDE VERİLMEYEN EK DERS ÜCRETİNİN ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

1 Ocak ve 1 Mayıs tarihlerine tekabül eden günlerde ders görevlerinin yapılmış sayılmasını ve ek ders ücretinin ödenmesini sağladık.

15- MESLEKİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜK GÖREVLERİNDEKİ EK DERS ÜCRETLERİNDEKİ SAAT SINIRLAMASINI KALDIRDIK

16- SINIF ÖĞRETMENLERİNE, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE VE ATÖLYE ŞEFLİĞİ GÖREVİ VERİLEN ÖĞRETMENLERE HAFTALIK İLAVE 2 SAAT EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİNİ SAĞLADIK

17- RAM'LARDA GÖREV ALAN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN EK DERS ÜCRETLERİNİ 18 SAATE ÇIKARDIK

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim alan öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin haftada 15 saatten 18 saate çıkarılmasını sağladık.

18- REHBER ÖĞRETMENLERİN TERCİH DANIŞMANLIĞI KARŞILIĞI EK DERS ÜCRETLERİND E ARTIŞ SAĞLADIK

Rehberlik öğretmenlerine yaz tatili dönemlerinde tercih danışmanlığı karşılığı her gün için ödenmekte olan 3 saat ek ders ücretinin 5 saate çıkarılmasını sağladık.

19- ÖĞRETMENEVİ YÖNETİCİLERİNİN AYLIK KARŞILIĞI EK DERS ÜCRETLERİNDE ARTIŞ SAĞLADIK

Öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticilerine yönetim görevi karşılığı ödenmekte olan ek ders ücretinin haftada 4 saat artırımlı ödenmesini sağladık.

20- SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE BAŞARI VE ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VERİLEBİLMESİNİ SAĞLADIK

21- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARININ GELİŞTİRME ÖDENEĞİNDE ARTIŞ SAĞLADIK

Öğretim görevlisi kadrolarında bulunan akademisyenlere geliştirme ödeneğinin 10 puan artışla %60 oranında ödenmesini sağladık.

22- ÜNİVERSİTE YURTLARINDA GÖREVLİ PERSONELİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDE ARTIŞ SAĞLADIK

Üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan personele fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık.

23- ÜNİVERSİTE YURTLARINDA GÖREVLİ SÖZLEŞMELİ PERSONELE ARTIRIMLI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ SAĞLADIK

Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan sözleşmeli personelinde fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık.

24- MÜDÜR VE MÜDÜR BAŞYARDIMCILARINA İLAVE EK DERS ÜCRETİ ARTIŞI SAĞLADIK

Yönetim görevi karşılığında haftalık 20 saat ek ders ücreti alan müdür ve müdür başyardımcılarının ilave ek ders ücretini4 saatten 5 saate çıkarttık.

25- ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİNİN MERKEZİ YER DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPILMASINI KARARA BAĞLADIK