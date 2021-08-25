Emekli öğretmen çilingiri beklemedi, 3'üncü kattan düşüp öldü
|25 Ağustos 2021 15:29
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Palandöken ilçesinde oturan evli ve 3 çocuk babası Reşat Coşkun (53), 2'nci kattaki evinin anahtarını içeride unuttu. Bir ay önce emekli olan Coşkun, haber verdiği çilingiri beklemeden üst kattaki komşusuna çıktı. Reşat Coşkun, beline bağladığı halatla balkondan, kendi evinin balkonuna inmek için aşağı sarktı. Bu sırada halat açılınca Coşkun, 3'üncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Coşkun'un öldüğünü belirledi. Coşkun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Reşat Coşkun'un yakını Ömer Kaya, "Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden kısa bir zaman önce emekliye ayrılan hocam, anahtarı kapının üzerinde unutuyor. Çilingiri çağırıyorlar. Çilingir gecikince, 'Ben üst kattan inerim' deyip halatı beline bağlıyor ve inerken halat çözülüyor ve düşüyor. Kendisinin 3 çocuğu var. Yaklaşık 6 ay önce de trafik kazasında kızının nişanlısını yani damadını kaybetmişti. Buradaki evini de satmış ve şehir merkezinden yeni bir ev almıştı. Cumartesi günü de oraya taşınacaklardı, nasip olmadı" diye konuştu.
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