https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken feci şekilde öldü

Adana'da bisikletiyle kaldırımda giderken sürü halindeki sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan, kaçmak isterken birden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Köpeklerden kaçan 13 yaşındaki çocuğa otomobilin çarptığı dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.
26 Ağustos 2021 10:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Feci kaza, 21 Ağustos günü 2000 Evler Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Arda Doruk Derin, bisikletiyle kaldırımda giderken bölgede sürü halinde başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Derin, köpeklerden korkup kaçarken bisikleti ile bulvara fırladı. Bu sırada toplu taşıma aracı çocuğa çarpmaktan son anda kurtulurken, yan şeritten gelen bir başka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan çocuk, refüjün kenarına düşerek ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü M.B. hemen aracını sağa çekip çocuğun yardıma koştu. Kazayı gören diğer vatandaşlar da sağlık ekiplerine haber verdi.

Derin, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir gün sonra hayatını kaybetti. Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü, kusurlu bulunmadığı için ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Derin'in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığında defnedildi.

BABA ÇİFTE ACI YAŞADI Kazadan hayatını kaybeden çocuğun babası Mehmet Derin'in bu olaydan iki hafta önce de babasını kaybettiği öğrenildi. Derin, çocuğunu da kazada kaybedince iki hafta arayla hem baba hem evlat acısı yaşadı.

"BU İLK OLAY DEĞİL"

Bu arada kazayı gören Mehmet Şaşmaz ise, çocuğun sokak köpeklerinden kaçmak isterken aracın altında kalıp can verdiğini söyleyerek, "Burada sokak köpeklerinden kaynaklanan ilk olay değil. Daha önce de bir kişi bu köpekler saldırdığı için ayağını kırmıştı. Burada köpeklerden herkes şikayetçi, köpekler herkese saldırıyor. Burada sürü halinde geziyorlar. 15-20 tane köpek var. Mahalleli ve esnaf şikayetçi oluyor ancak hiçbir şey olmuyor" dedi.

Öte yandan çocuğun ölümüne neden olan köpekler bulvar kenarındaki boş arazide görüntülendi. Köpeklerin özellikle yayalara, bisikletli ve motosikletli kişilere saldırmaya devam ettiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Siber dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı
26 Ağustos 2021 12:24		 Tartıştığı erkek arkadaşını ezmeye çalıştı
26 Ağustos 2021 11:48
Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
26 Ağustos 2021 10:53		 4 milyon liralık malzeme çalan Güvenlik Müdürü yakalandı
26 Ağustos 2021 10:30
Boş arazi ve dükkanda sigorta sahtekarlığı
26 Ağustos 2021 09:38		 Alaçatı terörüne isyan: Yeter artık
26 Ağustos 2021 09:35
'Olan masum insanlara oluyor'
26 Ağustos 2021 09:15		 Eş ve çocuk yardımına zam, Maaş katsayısında yüzde 100 artış
26 Ağustos 2021 08:30
Ankara'da 2 bin 30 sikke ele geçirildi
25 Ağustos 2021 23:52		 İtfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
25 Ağustos 2021 23:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:18 - Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'IMF ile anlaşma' açıklaması13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:05 - 2 bin korona hastası değerlendirildi: Vakaların geneli aşısız12:52 - CHP'li İlgezdi: 850 aile hekimi istifasını hazırladı12:48 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:33 - DSİ Genel Müdürü Yıldız: Kalıcı ıslah çalışmalarımızı yapacağız
12:32 - 'Hala aktif olan Bizans komplolarına karşı uyanık olmalıyız'12:25 - İKM davet etti, Bakan Gül cezaevini ziyarete gitti12:24 - Siber dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı12:20 - Bakan Özer, 7 ilin yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi12:18 - Taksiciler, sivil polislerin trafik denetimlerini olumlu karşıladı12:08 - Gün ortasında doların düşüşü devam ediyor
11:49 - Erdoğan: Tarihimizde kolay kazanılmış zafer yok11:48 - Tartıştığı erkek arkadaşını ezmeye çalıştı11:46 - Afganistan'dan ilk asker kafilesi Türkiye'ye döndü11:43 - Yükselen konut kiraları 'kapora dolandırıcılığını' artırdı11:40 - Tekirdağ'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 88'i aşısız kişilerden oluşuyor
11:35 - AYM: Yaptığı haber nedeniyle ceza alan gazetecinin hakkı ihlal edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
523 bin sözleşmeli personel kadrolu memur olacak!
Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı
Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı
Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!
MEB, 260 fizyoterapist alacak
Görevde yükselme düzenlemesi tüm kurumları kapsamalıydı
Boğaziçili öğrencilerden yeni rektör Naci İnci'ye saygısızlık
Türkiye'de sendikacılığın kara günleri
'Kredi çek, döviz al' dönemi artık bitti
60 yaş üstü öğretmenler hangi durumda idari izinli sayılacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
behçet süleymanoğlu 1
memur denince akla gelenler 3
düğün sezonunda balkona çıkmak 1
yeşil ambalajlı jel çamaşır deterjanı 1
aynı kökten türeyen kelimeler 1
biontech sonra sinovac'ın yapılması 2
beğenilme hırsı 1
dengesiz 1
simetri 3
3600 ek gösterge 3
SON İLANLAR
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üsper 13 İşçi Alacak
Tunceli Akpazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri 5 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park 4 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam