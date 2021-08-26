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Diyanet'ten fetva! Midye, karides, kurbağa yemek haram mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ının fetva veren Din İşleri Yüksek Kurulu midye, karides, kalamar, kurbağa gibi deniz canlıları için açıklama yaptı. Hanefi ve Şafii mezhebine göre hangi deniz canlılarını yemek haram?
26 Ağustos 2021 15:42
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Diyanet'ten fetva! Midye, karides, kurbağa yemek haram mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan fetvada yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye ve kurbağa gibi deniz ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Fetvada balık sınıfına girmeyen kabuklu deniz canlılarının, haram olduğu söylendi.

"Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir" ifadelerinin yer aldığı fetvada şöyle denildi: "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen "deniz hayvanları" ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir.

Şafii mezhebinde ise "Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir." Denilmiştir.
Memurlar.Net
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