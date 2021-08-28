Öğretim görevlisi ilanına adayın tez konusu yazıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 26 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de toplam 7 (yedi) öğretim görevlisi kadrosu ilan edilmiştir. Kadroları incelediğimizde, beş öğretim görevlisi kadrosunda adayların başvurusunu sınırlandıran düzeyde özel şartlara yer verildiği, bir kadroda ise ilgili alanda yüksek lisans yapmış adaylara müracaat imkan verilmediği görülmektedir.

Tabloda yer alan öğretim görevlisi kadrolarında alınması düşünülen adaylara yönelik özel çalışma alanlarına yer verilmiştir. Her ne kadar bunlar anılan programlarla ilgili ve bazıları genel konular olsa dahi öğretim görevlisi kadrolarında bu türden çalışma alanı belirtilmesi ilgili mevzuata aykırıdır.

Bununla birlikte, Fizyoterapi programında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosu için yazılan "Hiperkifozlu çocuklar üzerine çalışmaları olmak." konusunda YÖKTEZ'de sorgulama yapıldığında tek bir kişi çıkmaktadır. Bu kişi tarafından kadroya tek başvuru olması halinde öğretim görevlisi ilanının kişiye özel olduğunun resmi kanıtı olacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarında dahi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde düzenleme yapılarak ilanlara başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyeceği hüküm altına alınırken, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin öğretim görevlisi alımında bu cesareti nasıl gösterdiğini gerçekten merak ediyoruz.

Bu kapsamda, başvuruları sınırlandıran özel şartlarla ilgili olarak Fizyoterapi mezunları başta olmak üzere ilgililerin Yükseköğretim Kuruluna söz konusu ilanı şikayet etmelerinin faydalı olacağını düşünüyoruz.