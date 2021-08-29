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Kılıçdaroğlu FETÖ'nün umudu oldu

Yeni Şafak Gazetesinde yer alah habere göre: İktidara gelmesi halinde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen KHK'lılara göreve iade sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cüleri sevindirdi. Kaçak FETÖ'cüler yaptığı açıklamalarla umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağladıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
29 Ağustos 2021 06:15
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Kılıçdaroğlu FETÖ'nün umudu oldu

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan, sosyal medyadan "Kılıçdaroğlu sonunda Erdoğan rejiminin dengesini bozacak bir çıkış yaptı. KHK'lılar ve aileleri önümüzdeki seçimin belirleyicisi olacak" mesajını paylaştı.

BİR SONRAKİ ADIM

FETÖ'cüler de söz konusu paylaşıma "Şimdilik güzel bir adım. Bunun ikinci adımı 'FETÖ diye bir terör örgütü yoktur, 500 bin kişilik terör örgütü olmaz' olacaktır... Sosyal haklar adım adım kazanılır..." yorumlarını yaptı.

Son dönemde Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının yaptığı KHK açıklamaları, FETÖ'cüleri cesaretlendirdi. FETÖ'ye destek veren hesaplar ve örgüt üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun KHK'lılara yönelik açıklamasının ardından da "#KHK'lariptaledilsin" hashtagi açmıştı.
Yeni Şafak
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