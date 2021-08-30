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KHK ile ihraç edilenlerden 50 bin kişinin mahkumiyet kararı var

Hürriyet Gazetesinden Nedim Şener'in aktardığı bilgilere göre KHK ile kamudan ihraç edilen yaklaşık 126 bin kişi içerisinden yaklaşık 50 bin kişi hakkında FETÖ soruşturmalarından mahkumiyet kararı almış.
30 Ağustos 2021 09:05
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KHK ile ihraç edilenlerden 50 bin kişinin mahkumiyet kararı var

Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Nedim Şener bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun 'KHK ile ihraç edilenleri göreve iade edeceğiz, yeter ki teröre bulaşmamış olsun' sözü üzerine ortaya çıkan KHK'lıların iadesi tartışmasında sayısal bilgileri paylaştı.

Şener'in aktardığı bilgilere göre:

İADE TALEBİ REDDEDİLEN 50 BİN KİŞİ MAHKEME KARARIYLA FETÖ İLE İLTİSAKLI

Göreve iade talebi reddedilen 102 bin 428 kişiden yaklaşık 50 bini hakkında mahkemeler tarafından verilmiş mahkümiyet (Örgüt üyeliği, örgüte yardım, HAGB vb.) kararları bulunuyor. Yani yaklaşık yüzde 50'si mahkeme kararıyla FETÖ ile iltisaklı

42 bin 650 kişi hakkında da adli soruşturma ve kovuşturma devam ediyor
Hürriyet
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