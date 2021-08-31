Güvenlik güçlerine küfretti, polislere para teklif etti
|31 Ağustos 2021 21:36
|+Aa- Yazdır
Bir televizyon programından diskalifiye edilen, evinde beslediği papağanına eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir'in, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınında polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine gelen polis ekibi, Murat Özdemir'e ulaşamadı. Ekipler, Özdemir'in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp, durumu trafik ekiplerine bildirdi. Hatalı park edilen araç çekici ile kaldırılmak istendi. Bu sırada Özdemir, aracının yanına geldi. Çekici personeli, Murat Özdemir'e polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi. Özdemir ise "Yemişim memurunu" diyerek çekici personeline para teklifinde bulundu. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polis ekiplerine de direndi. Özdemir ayrıca polislere de cebinden para çıkarıp, "Alın paranızı" dedi.
Olay yerinde bulunan görevli komiserin, "Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. 'Yemişim memurunu' diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen. Aracını çektirmeyeceğim. Ama haddini bilerek konuş. Devletin bu kadar adamı senle uğraşıyor burada. Sen kimsin de seninle uğraşacak" diye ikaz edip, ekip otosuna götürdü. Özdemir'in, hakkındaki şikayet üzerine ifadesi alınmak üzere polise merkezine götürüldüğü belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mersin Limanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildi
31 Ağustos 2021 21:42
|İş insanı polis koruması alabilmek için aracını kurşunlatmış
31 Ağustos 2021 21:35
|Ankara'daki kaçakçılık operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı
31 Ağustos 2021 20:47
|Müezzin 3 küçük kızını tabancayla vurarak öldürdü
31 Ağustos 2021 19:55
|'Maske karşıtı' kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
31 Ağustos 2021 18:47
|Adana'da beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü
31 Ağustos 2021 18:42
|'Çanta dolusu para vereceğiz' diye 31 bin lira dolandırıldı
31 Ağustos 2021 17:55
|Doktorların müdahale etmediği yaralı kadının ölümüne soruşturma
31 Ağustos 2021 17:46
|CHP'li genç başkan 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 16:38
|Lunaparkta bindiği oyuncakta fenalaşan genç kız hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 16:12