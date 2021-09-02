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Özvar: YÖK olarak yüz yüze eğitimi sürdürmek istiyoruz

YÖK Başkanı Erol Özvar: YÖK ve olarak üniversite olarak eğitim faaliyetlerini yüz yüze sürdürme kararı almış olduk. Yüz yüze eğitim kararından itibaren her biri kendi üniversitelerinde kendi kurularıyla beraber yüz yüz eğitimin yapılabilmesi ve sürdürülebilmesi için almış oldular.
02 Eylül 2021 20:47
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Özvar: YÖK olarak yüz yüze eğitimi sürdürmek istiyoruz

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bu tarihte okulların yüz yüze eğitime başlayacak ve üniversitelerin açılacak olması nedeniyle toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile YÖK Başkanı Erol Özvar da katıldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

* Önce tabi yakın zamanda açıklanan sınavlarına giren öğrencilerimizi tebrik etmek isterim. Bu sınavda başarılı olmuş, bir yere yerleşme hakkı kazanmış öğrencilerimizi ayrıca kutluyorum. Umuyorum ek yerleştirme ile öğrencilerimizden önemli sayıda üniversitelerimizin açık kontenjanlarına gireceğini temenni ediyorum.

* Bildiğiniz üzere 3 yarı yıl, yani bir buçuk seneden beri Yüksek Öğretim Kurumları eğitim öğretimine ara vermeden bütün kurumlarımız üniversitelerimiz eğitim öğretim ve akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Salgın sürecinde kantinlerimizi, ve kampüslerimiz hep açıktı. Salgın sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerimiz uzaktan yapmaya karar verdik. Salgının ilanından itibaren Türkiye'deki bütün üniversiteler salgına karşı çok hızlı bir reaksiyon göstererek bütün derslerini dijital hale getirmek suretiyle öğrencilerine hizmet vermeyi sürdürdüler. Üniversitelerimiz YÖK'ün aldığı kararlar dahilinde öğrencilerin eğitim öğretimini devam etmesi için fedakarlıkta bulundular.

* Bunun yanı sıra diğer akademik faaliyetleri de ara vermeden devam ettiler. Yayın faaliyetlerin, AR-GE faaliyetlerini üniversite-sanayi faaliyetlerini sürdürdüler. Şimdi yeni bir akademik yıla giriyoruz. Bu ayın sonlarına doğru belki ekim ayının başında üniversitelerimizle açmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız teşrifleriyle umumi bir açılış gerçekleşecektir.

* YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Tabi salgın şartlarının ülkemizde nasıl gelişeceğini de önceden göremediğimiz gibi salgının seyrine göre yüz yüze eğitim esnasında diğer eğitim öğretim usullerinin de üniversiteler tarafından kullanılması için karar aldık. Hibrit veya karma diye tabir edilen... Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim öğretimin aksamaması hususunda hibrit ve harmanlanmış eğitim modellerinden faydalanabilecekler.

* Bu eğitim öğretimin aksamaması konusunda önemlidir diye düşünüyorum. Üniversitelerimiz bu modellerle birlikte yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra derslerinin bir kısmını online yapabilme yetkisine haizdir. Ve üniversitelerimiz bu konuda gerekli çalışmaları tamamlamıştır. Yani üniversitelerimiz hangi dersleri yüz yüze hangi dersleri online yapacağını planlamıştır.

* Eğitim öğretim konusunda aldığımız başlıca kararlar var. Onların her birinin ayrıntısına inmemiz mümkün değil. Ama üniversitelerimiz bütün kamuoyuyla bunları paylaşmıştır.

* Genç nüfusun aşı olma hususu... Ben YÖK başkanı olarak üniversitelerimizde yüz yüze eğitime gelecek öğrenci kardeşlerimden, meslektaşlarımdan isteğim aşı olmalarıdır.

* Yeni dönemde eğitim ve öğretim hususunda almış olduğumuz esnek kararlar doğrultusunda devam ettirileceğini paylaşmak isterim. 2021-2022 senesinde bir buçuk senelik bu aradan sonra yüz yüze eğitim ile birlikte üniversitelerimiz tüm öğrencilerini kucaklayacaktır.

* Bizde üniversitelerimize öğrencilerimizin gelmesini arzu ediyoruz. Bunu gerçekleştirebilmemiz için salgın şartlarına hepimizin riayet etmesi lazım.
Memurlar.Net
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