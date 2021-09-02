PCR testi vermeyen öğretmenlere yaptırım uygulanacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımlarıyla bugün toplandı.

Toplantı sonrasında Bakan Koca, basın toplantısı düzenledi.

"AVM, KAFE İÇİN TEST ŞARTI GÜNDEMDE YOK"

Bakan Koca konuşmasında şunları kaydetti:

Aşısı tamamlanmış kişi sayısı 35 milyon. Bu kişilerin vaka yükü yüzde 13, hastane yükü yüzde 10.

Biz AVM, restoran, kafeler için test şartı gündemde yok. Önümüzdeki dönemde ben aşılanma oranıyla birlikte salgının ülkemizin gündeminden giderek düşeceğini düşünüyorum.

Almanya dışında Avrupa'da şu an bizden daha fazla aşı yapan bir ülke yok ve ben olmayacağını düşünüyorum.

PCR TESTİ VERMEYEN ÖĞRETMENLERE YAPTIRIM UYGULANACAK MI?

"(Kovid-19) Aşılanmayanların okula alınmama gibi bir durumu olmaz. Öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının giderek arttığını görüyoruz."

En az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışanların oranının yüzde 88'i, iki doz aşısını tamamlayanların sayısının ise yüzde 75'i bulduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer : "(Uyum eğitiminin başlaması) Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ve 165 bin öğretmenimiz sahada. Aşı olmasa bile PCR'la ilgili bize intikal eden bir problem yok."