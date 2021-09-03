27. dönem POMEM'de, mülakat sonuçları bekleniyor
|03 Eylül 2021 11:45
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27. dönem POMEM ile ilgili 8000 kişilik alım yapılacağı Polis Akademisi tarafından duyurulmuş ve başvurular 08 - 21 Aralık 2020 tarihleri arası gerçekleşmişti.
Sınava katılacak adayların ön sağlık kontrolü 2021 yılı Şubat ayı içerisinde yapılmıştı.
Fiziki yeterlilik sınavı sonrası mülakat sınav merkezleri ile tarihleri 13 Temmuz 2021 tarihinde açıklanmış ve sözlü mülakatlar 14 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştı.
Polis Akademisi tarafından sonuç ilanıyla beraber lisans mezunu 5.440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu 1.360 erkek, 240 kadın olmak üzere toplam 8.000 Polis adayı Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne planlanacak ve alacakları eğitim sonrasında aday polis olarak göreve başlayacaklar.
Sınav aşamalarını tamamlayan binlerce Polis adayı yaklaşık 9 aydır devam eden sürecin tamamlanmasını ve mülakat sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.
Memurlar.net olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Polis Akademisi Başkanlığı'na, bekleyen adayların bu talebine karşılık vermeleri için çağrıda bulunuyoruz.
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