TCDD Genel Müdürü görevden alındı

19 Şubat 2019 tarihinde TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Ali İhsan Uygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 4 Eylül 2021 tarihi itibariyle görevden alındı.

Ali İhsan Uygun'un yerine ise ise Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik atandı. 1993 yılından bu yana ticari faaliyet gösteren Sun Group, 28 Aralık 2020'de Ulaştırma Bakanlığı'ndan demiryolları için Türkiye'nin ilk özel yolcu taşıma lisansını alan şirket olmuştu.

Japon HIS Global şirketi ile birlikte Kapadokya Ekspresi adı ile 40 milyon euro tutarındaki yatırımla turizm amaçlı yataklı tren işletmeciliği için çalışmalarını yürüten şirketin başındaki ismin devlet kuruluşu olan TCDD'nin başına getirilmesi dikkat çekti.